Patricia Del Río hace pública su batalla contra el cáncer de mama: "Me sentí absolutamente derrotada"

07/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último jueves 6 de junio, Patricia Del Río, reconocida periodista y lingüista de 53 años, se sinceró con sus seguidores a través de las redes sociales, revelando que está luchando contra el cáncer de mama. En un mensaje emotivo y reflexivo, compartió los desafíos de su proceso y la importancia de la prevención en esta batalla.

Batalla contra el cáncer

En su extensa publicación, acompañada de una fotografía mostrando su nueva apariencia, Patricia Del Río relató cómo su vida ha cambiado desde que recibió el diagnóstico en febrero de este año. Entre operaciones, radioterapias y consultas médicas, ha enfrentado una nueva realidad, pero con determinación y valentía.

"Mi vida cambió drásticamente hace un buen tiempo. Dejé el periodismo político, me dediqué de lleno a la literatura, me enamoré perdidamente, me reconecté con las noches de chimenea, libro en mano, té con canela y sana ignorancia relativa de lo que ocurre en mi golpeado país", expresó al inicio.

"No, no fue egoísmo, o tal vez sí un poco, lo que me regresó a mí misma. Fue un pesado cáncer de mama que me detectaron en febrero de este año que me ha tenido entre operaciones, radioterapias, consultas médicas, agotamiento, y a veces mucho dolor", continuó.

Lucha diaria

A pesar de haberse enfrentado a situaciones de peligro en el pasado, Patricia del Río enfatizó que esta vez es diferente. A sus 50 años, siente un profundo deseo de vivir plenamente y disfrutar de cada momento. Sin embargo, reconoció las dificultades emocionales y físicas que ha experimentado durante este proceso, enfrentándolas con coraje y determinación.

"No es primera vez que le veo las orejas al lobo de la muerte, pero es la primera vez que eso me ocurre pasados los cincuenta años, con unas ganas enormes de vivir y con la convicción de que la vida es bella si te da la gana de que así sea", añadió.

Mensaje de esperanza

A pesar de las adversidades, Patricia Del Río no teme a la muerte y resaltó la importancia de la detección temprana en la lucha contra el cáncer. Su mensaje es claro: la salud es lo más importante, y la prevención puede marcar la diferencia en la vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

"Soy una mujer que ya sabe que algún día se va a morir, pero que no será pronto, o no será por culpa de esta enfermedad. ¿Por qué se los cuento? Porque estoy viva, porque una detección a tiempo hace la diferencia, porque quiero que nunca se olviden que no hay nada en este mundo más importante que la salud", dijo.

Patricia Del Río concluóy su mensaje con optimismo y gratitud, anunciando que pronto completará su última sesión de radioterapia. Agradeció el apoyo de quienes han estado a su lado durante este difícil trayecto y alientó a sus seguidores a valorar cada momento de sus vidas, sin permitir que nada ni nadie les robe la alegría de vivir.

"Se me cuidan, que me he atrevido a contar este asunto (otro día hablaremos del pudor a hablar de nuestras enfermedades como si fueran un pecado o nuestra culpa) para que atesoren sus momentos, todos sus momentos de su vida. Yo me preparo para mi última radioterapia que será el sábado. Ustedes prepárense para que nada ni nadie les agüe la fiesta de la vida", finalizó.

A través de las redes sociales, los seguidores y amigos de Patricia Del Río mostraron su apoyo y cariño, reconocieron su fuerza y resiliencia ante esta batalla contra el cáncer de mama.