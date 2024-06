¡Arrepentida! Influencer TikTok cuenta la TERRIBLE realidad de grabar contenido para la plataforma

01/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Tener una cuenta de OnlyFans puede parecer un trabajo fácil y ser la aspiración de varias personas que desean hacer dinero rápido. Sin embargo, una influencer ha contado en su terrible experiencia como creadora de contenido para la plataforma de pago y recomendó a las personas pensar dos veces antes de incursionar en OnlyFans.

Ainslie, es una modelo de origen australiano que tiene una cuenta en OnlyFans con una gran cantidad de seguidores, pero según contó en TikTok se ha planteado abandonarla, pese a que le ha generado ingresos por más de $10,000 en apenas tres meses. Ainslie confesó estar arrepentida de haber tomado la decisión de crear una cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

Según dijo, una de las peores partes de su trabajo es sentirse "avergonzada de forma constante" y muchas veces ha influenciada a hacer cosas con las que "no se siente cómoda". Además, confesó que muchos creadores romantizan OnlyFans y los chicos jóvenes piensan que es "fácil ganar dinero allí".

Pero nada más alejado de la realidad, ya que con sus propias palabras hacer contenido para OnlyFans se convirtió en una "jodida rutina" y un "trabajo de tiempo completo en sí mismo".

Por otro lado, Gardiner reveló que firmó un contrato con una agencia y le quitaron todos los derechos de su OnlyFans y me estaban obligando a hacer algunos TikTok vergonzosos que "simplemente no me sentaban bien".

Por otro lado agregó que no sentía ella misma haciendo contenido para OnlyFans y tampoco era la imagen que quería tener en la red, incluso reflexionó diciendo que eso pasa en otras redes como TikTok.

"Ojalá lo hubiera pensado mucho más de lo que lo hice porque me arrepiento y desearía no haberlo hecho. Fue una parte extraña de mi vida", se lamentó.

Influencer de OnylFans vende empanadas

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido de OnlyFans más famosas de todo México. Sin embargo, ha llamado la atención, ya que hace poco poco fue vista vendiendo empanadas en las calles, por los que muchos presumen que estaría en la quiebra.

A través de redes sociales se publicaron algunos clips donde la creadora de contenido sale cargando una fuente con algunas empanadas, mientras que los automovilistas están detenidos por el semáforo.

Es así que, en la últimas semanas varias influencer de OnlyFans se han visto envueltas en polémica, pero Aisnlie fue un pasó más allá y dijo estar arrepentida de haber incursionado en la plataforma.