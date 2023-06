Facundo no confía en relación de Paloma y Tomi Narbondo: ''Espero que sea real''

Con el inicio de la nueva temporada de ''EEG'', muchos de los personajes considerados como 'históricos' dentro del reality volvieron, siendo en este caso, el argentino Facundo Gonzáles, quien no dudó en lanzar comentarios respecto al regreso del 'chico dorado' Tomi Narbondo.

Tras ser ampayados, Paloma Fiuza anunció el pasado mes de mayo que atraviesa un bonito momento junto al modelo Tomi Narbondo; sin embargo, esto ha sido cuestionado por su expareja, el argentino Facundo Gonzáles, quien señaló que la garota es una buena mujer, por lo tanto espera que el popular 'chico dorado' no la haya utilizado para quedarse en el programa de competencias.

"Si esto es real y verdadero y de verdad se tienen cariño y están juntos, está bien. Lo único que espero es que Tomi no haya utilizado esto para entrar a 'EEG', sino que la tome en serio a Paloma y que puedan tener una relación linda , porque Paloma es una buena mujer y se merece lo mejor", dijo González durante el programa ''Mande quien mande''.

A su vez, espera que este supuesto romance entre Paloma y Tomi no sea algo armado y por lo tanto duren muchísimo tiempo.

La garota confesó que se siente en paz y muy tranquila junto al modelo, quien sería el más romántico de la relación, pues le dedica muchas canciones románticas.

"Estoy tranquila, estoy feliz, creo que merecía esa etapa de mi vida que estoy relajada y nos llevamos súper bien y eso es lo importante. Tuve la oportunidad de escuchar todas sus canciones y es muy bueno, él tiene mucho talento y a mi me encanta y lo que más me gusta es que siempre encuentra una historia. Yo soy de Brasil y me encantan las canciones que tienen una historia que dicen algo", comentó la modelo brasileña.