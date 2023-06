Rafael Cardozo: Ale Baigorria llama 'ridículo' al brasileño tras su regreso a ''Esto Es Guerra''

La nueva temporada de ''Esto es Guerra'' está juntando nuevamente a muchos competidores considerados 'históricos', y esta vez, Rafael Cardozo regresó sorpresivamente al reality, causando una notoria incomodidad a Alejandra Baigorria.

El regreso de Rafael Cardozo ha causado gran sorpresa entre los competidores de EEG, sobre todo por atreverse a imponer públicamente sus condiciones para permanecer en el programa.

Como primera condición, el brasileño pidió la expulsión de Patricio Parodi del reality de competencia, lo cual para sorpresa de muchos fue aceptado por el 'Tribunal'.

A su vez, el modelo no dudó en tener duras palabras contra el popular 'Pato' luego de su salida.

La popular 'gringa de Gamarra' se mostró visiblemente incómoda tras el regreso de Cardozo al programa, sobre todo por las condiciones que puso.

La modelo y empresaria no dudó en hacerse notar tras su regreso y recalcó que el reality no es un circo y que estaba ahí para ponerse la camiseta y competir.

"Aquí estoy de vuelta, le guste a quien le gusta y a él que no, que se rasque. Yo vengo aquí a que Esto es guerra sea lo que siempre fue. El circo es en julio y no ahorita. Los chistes y todo eso no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver a quien se coloca la camiseta. Yo he venido a decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decirlo", expresó muy segura.