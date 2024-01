Pedro Suárez-Vértiz: Cynthia Martínez revela que continuará con el legado del fallecido cantante

La esposa de Pedro Suárez-Vértiz, Cynthia Martínez, emocionó a los seguidores del fallecido cantante al revelar que continuará con su legado, es decir, compartiendo mensajes diarios como lo hacía él, pero esta vez desde su propia cuenta.

El inesperado fallecimiento del ícono del rock peruano lastimó profundamente a sus familiares y amigos más cercanos; sin embargo, con el objetivo de ir aliviando el dolor con el pasar de los días, Cynthia Martínez compartió un extenso texto en el que cuenta que, de ahora en adelante, publicará diariamente un post contando cómo le va desde que 'Pedrito' ya no está en casa.

"Esposo mío, hoy le conté a mis hijos que haré un post diario, muy a tu estilo, contando lo vivido desde que ya no estás en la casa. Sé que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también sé que ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente", inició diciendo.

Asimismo, hizo mención a los detalles que muchos fanáticos dejaron en la puerta de su casa y aunque pensaba retirarlos porque ya pasó casi una semana del fallecimiento del intérprete de 'Mi auto era una rana', finalmente optó por dejarlos.

Iniciando con su primer post, la flamante esposa del exArena Hash contó que mucha gente llega hasta su domicilio para tocar la imagen del cantante, para agradecerle por su música y más.

Además, recalcó el gran cariño que le tienen sus fanáticos, asegurando que ahora ella lo puede sentir. Finalmente, cerró sus líneas afirmando que lo amará para siempre.

"Esposo mío que grande eres. No hay día que no me impresione el gran gran amor que generas en todos. Lo sabia claro pero ahora lo vivo día a día. Te amo para siempre esposo eterno", concluyó.