Pepino se conmueve al confesar que asistía al colegio sin comer y descalzo: "Mi papá no tenía la posibilidad"

Pepino, quien forma parte del programa "JB en ATV", fue el segundo invitado en participar en la sección llamada "El valor de la verdura", conducida por "Beto Tortis" (interpretado por Alfredo Benavides). Durante la entrevista, se le hizo una pregunta sobre si solía ir al colegio sin zapatos y sin desayunar. Con una expresión de tristeza, el artista admitió que era cierto, lo cual generó una gran impresión en todos los presentes en el estudio de televisión.

La conmovedora confesión de Pepino

Kille Gonzales Rodríguez, el nombre real del humorista que trabaja en el programa de ATV desde hace varias semanas, admitió que le resulta difícil revivir estos episodios de su niñez y que le afectan emocionalmente.

"'La memoria retiene lo malo. Al momento de la pregunta, ya lo estoy pensando. Nunca lo borraré", dijo el cómico de 34 años.

A pesar de las dificultades que experimentó durante su infancia y adolescencia en Iquitos, no abandonó el sentido del humor y logró hacer reír a sus compañeros, especialmente a "Beto Tortis".

"En el desfile escolar me decían que vaya adelante, pero no tenía zapatos", bromeó en el programa que conduce Jorge Benavides.

En relación a la situación de que sus padres no podían proporcionarle un desayuno y tenía que ir al colegio sin comer, mencionó lo siguiente: "En aquellos tiempos era terrible.

Compraban un kilo de arroz y tocaba cuatro granitos para cada uno, también teníamos perritos. Todos teníamos que compartir", añadió. Dijo que cuando volvía no encontraba almuerzo. "No había nada, ni rastros de fuego".

Pepino está estudiando pedagogía teatral

Durante su charla con "Beto Tortis" en "El valor de la verdura", el comediante también compartió que actualmente está estudiando pedagogía teatral y explicó las razones que lo impulsaron a elegir esa carrera.

"Acá en Perú el arte es como si fuera lo último. Un cómico ambulante es un don nadie y lo miran como la peor cosa o un callejero. Si ven a alguien haciendo teatro en la calle, esa persona está por debajo de cualquiera... eso debe cambiar", explicó Pepino.

Alfredo Benavides abandonó su personaje de "Beto Tortis" y reveló que él ha sido testigo del esfuerzo que su compañero realiza para poder estudiar.

"Soy testigo de que pones por delante tu educación, incluso antes de grabar alguna cosa en el programa de televisión", comentó Benavides.

La versatilidad de este encantador cómico, conocido como Pepino, ha generado un gran afecto por parte del público a lo largo de sus distintas interpretaciones, como Michael Jackson, 'La Charapita' e incluso el sacerdote pecador, quienes han provocado risas incontrolables en la audiencia.