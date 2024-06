Profesor desaprueba trabajo de alumno y lo hace avioncito de papel: "Lo que el viento se llevó"

24/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos impactan con un polémico video como el que muestra a un profesor agarrar el trabajo de su alumno y hacerlo avioncito de papel porque desaprobó al no cumplir con los estándares académicos de su casa de estudios.

Muchos jóvenes dan su mayor esfuerzo para lograr aprobar y sacar buenas notas que les permitan culminar satisfactoriamente su carrera técnica o universitaria y así convertirse en grandes profesionales. Sin embargo, a veces las cosas no salen como las esperan.

Impactante escena

En el material audiovisual compartida en la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un joven decide mostrar a todos la radical decisión que tomó un docente de Senati contra uno de sus compañeros de clases.

Según la escena, el estudiante se acerca al frente para enseñarle a su profesor el trabajo que realizó y lograr pasar el curso, pero no esperaba que él "se pasara de frío".

"Humillado, pero un trabajo menos. El profesor se pasó de frío", se lee en la descripción del clip, demostrando que el docente decidió agarrar el papel que le dio su educando para proceder a hacer un avioncito y mandarlo a volar lo más lejos posible.

El alumno conversa un poco más con el profesor como si tratara de hacerle cambiar de opinión, pero al no conseguirlo procede a ir a recoger su trabajo y recogerlo, completamente desanimado.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la acción del docente alegando que con ello hace que el autoestima del joven caiga porque no lo hizo estando solos sino delante del resto de sus amigos.

Debate en redes

Por otro lado, algunos usuarios tomaron con buen humor la escena asegurando que se trataría de una pequeña broma entre ambos.

"Hay que mejorar, cuando estés en el trabajo nadie perdona nada", "qué recuerdos", "lo mismo me pasó, pero con la tesis", "creo que hay formas de llamar la atención de los alumnos", "es importante trabajar en una autoestima sólida lista para el momento de empezar la universidad, créanme es más importante que la academia", "a mí me arrancaban las hojas del cuaderno por mi letra", "es parte del aprendizaje", "pobre, su rostro sin ánimos de seguir", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el caso causó gran polémica y el debate en redes sociales al ver cómo un profesor no tuvo piedad y decidió desaprobar a su alumno, pero eso no fue todo sino que agarró su trabajo y lo hizo avioncito de papel por no cumplir con los estándares académicos.