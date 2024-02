¡Polémica! Christian Cueva toma drástica decisión tras romper su matrimonio con Pamela López

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva está en el ojo de la tormenta después que su aún esposa Pamela López decida poner fin a su matrimonio después de 12 años. Ante esto, el futbolista de Alianza Lima tomó una radical decisión para evitar especulaciones.

La tarde de hoy Pamela López sorprendió a sus miles de seguidores cuando publicó una historia de Instagram en la que informaba el término de su relación con el popular 'Aladino'. Sin embargo, lo más sorprendente es cuando dejó entrever que su ruptura se debería a terceras personas.

Después de aquel explosivo anuncio, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto; solo la hija de Pamela López compartió una foto con su madre y le expresó todo su amor y respaldo en este difícil momento que está viviendo.

Christian Cueva toma acciones

El atacante de la Selección Peruana siempre ha mantenido bajo perfil respecto a su vida sentimental y el término de su matrimonio con Pamela López no sería la excepción, ya que lejos de hacer algo un pronunciamiento oficial, simplemente optó por limitar los comentarios de sus publicaciones, mientras que en otras limitó los mismos.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis matrimonial. En el pasado el futbolista de la 'blanquiazul' ha sido acusado de serle infiel a Pamela López en más de una oportunidad, siendo una de las más recordadas cuando Shirley Arica comentó que el futbolista la afanaba, pero ella no le hizo caso por qué no le aparecía nada atractivo.

Pamela López termina con Christian Cueva

Pamela López anunció que su relación con el futbolista ha llegado a su fin tras 12 años. Además, amenazó con mostrar pruebas que dejarían mal parado a 'Aladino'.

"Este es un asunto de mi ámbito privado pero por ser a una esposa de una persona pública quiero hacer reconocimiento que tras una serie de sucesos lamentables en su momento mostraré con pruebas, involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretender vender una imagen de víctima, tomé la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo", escribió.

De esta forma, Christian Cueva parece estar decidido a no hablar sobre su ruptura con Pamela López y debido a esto optó por tomar la radical decisión de cerrar los comentarios en sus redes sociales.