"No le debo explicaciones a nadie": Christian Cueva le respondió a sus críticos y habló de su paso por Alianza Lima

El presente de Christian Cueva no es el mejor. Sus constantes indisciplinas y su complicado proceso de recuperación tras su lesión han hecho que se gane muchos críticos, sobre todo hinchas de Alianza Lima que quedaron decepcionados por su rendimiento en 2023.

Durante una entrevista con el programa FutMax, el jugador señaló que no debe darle explicaciones por sus acciones a ningún hincha, y que no cambiará su actuar.

"Yo soy de las personas que no le tengo que dar explicaciones a nadie, nada más que a Dios y a mi familia. Hoy en día las personas y el mundo se ha vuelto en que uno tiene que cuidar su imagen y dejar tu esencia de lado, yo no soy así. Yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie (...). Yo desde niño tengo amor por el fútbol y desde niño tuve sueños de jugar al fútbol", sentenció.

"Una pichanga no le hace daño a nadie"

Es conocido ya que a pesar de encontrarse lesionado, Cueva fue visto 'pichangueando' en Trujillo en compañía de amigos cercanos, lo que desató una nueva ola de críticas. Ante esto, el exvolante de la 'Bicolor' respondió minimizando los señalamientos que recibe.

"Si bien es cierto que yo no estoy 100% bien y terminé jugando con Alianza Lima. Estuve con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario, creo que eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila sin tratar de llevar esa pichanga en otro nivel, no hay necesidad pensar en lo que diga la gente o la prensa. Eso es lo que pienso yo y creo que no lo va a cambiar nada", declaró.

Asimismo, manifestó sentirse descontento con su rendimiento en Alianza Lima, pero alegó haber dado lo mejor de sí.

"Las cosas no se me dieron como quise en Alianza Lima. Soy hincha de Alianza, muchas personas van a decir que los estafé, pero me reduje el sueldo y no es algo que se me dio la gana. Intenté dar lo mejor de mi", expresó.

Desea volver a la Selección

A pesar de encontrarse con una grave lesión en la rodilla, el exjugador de Al-Fateh no escondió su deseo de volver a vestir la '10' de la Selección Peruana, refiriéndose a un posible retorno como 'un sueño'.

"Tengo tanta ilusión de volver a usar la camiseta sagrada y bonita. Mi familia y Dios saben lo que trabajé para llegar al sueño. Es tiempo de meditar. Cuto (Guadalupe) sabe la persona que soy. Me gustaría que la gente me conozca un poco más", señaló.

A pesar de estar rodeado de polémica, Christian Cueva le respondió a sus críticos, habló de su paso por Alianza Lima y expresó su deseo de volver a jugar por la Selección Peruana.