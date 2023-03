¿Qué dijo Jossmery Toledo tras ser consultada por su ampay con Paolo Hurtado?

Un reportero del programa de espectáculos "Magaly Tv, La Firme" abordó a Jossmery Toledo, luego de que ella arribara a Lima. Sin embargo, la modelo peruana no quiso declarar a las cámaras tras hacerse público el ampay que protagonizó con Paolo Hurtado, un futbolista casado y con hijos.

Jossmery Toledo regresó de Cusco, donde había estado con Paolo Hurtado. La expolicía llevaba la misma ropa con la que se le ve en el ampay: un buzo blanco de Harry Potter.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue abordada por un 'Urraco' de Magaly Medina, quien tenía las preguntas listas para hacérselas a la influencer peruana.

La exintegrante de "Esto es guerra" ignoró en todo momento las preguntas del 'Urraco', se dirigió hasta una camioneta negra y abandonó el lugar.

La conductora del programa de espectáculos "Magaly TV, La Firme" arremetió contra la expolicía por tener una relación clandestina con Paolo Hurtado, pese a que está casado y tiene hijos con Rosa Fuentes.

"Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todo lo trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas", arremetió.