Jossmery Toledo es ampayada con seleccionado peruano que está casado y tiene hijos

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa "Magaly Tv, La Firme" remeció las redes sociales tras compartir un nuevo avance que promete remecer la farándula local y el fútbol. Los protagonistas de este nuevo ampay son la expolicía Jossmery Toledo y un seleccionado peruano que está casado y tiene hijos. Las imágenes de este destape de la popular 'Urraca' serán transmitidas este martes 21 de marzo.

¿Jossmery Toledo tendría un romance con futbolista casado?

La voz en off del programa "Magaly Tv, La Firme" comenta que la expolicía y el futbolista implicado se lucirían por las calles como una pareja enamorada, pese a que él está casado y tiene hijos.

"Hoy en Magaly TV, La Firme. Ampay jugadorazo. La policía sexy, fortachona, Jossmery Toledo, se porta como quinceañera enamorada luciéndose en público con un futbolista que nos llevó al Mundial. Pero escuchen bien, él está actualmente caso y tiene hijos", se escucha en el nuevo avance.

Aún no se sabe el nombre del futbolista de la Selección Peruana que podría estar en una relación clandestina con la ex chica reality, quien hasta ahora no se ha pronunciado en sus redes sociales. Lo cierto es que el ampay completo se transmitirá este martes 21 de marzo en el programa de espectáculos "Magaly Tv, La Firme".

La radical decisión de Jossmery Toledo tras avance

Minutos después de que el programa de Magaly Medina difundiera las imágenes del nuevo ampay, Jossmery Toledo decidió limitar los comentarios de sus publicaciones de Instagram. Posiblemente tomó esta decisión para evitar comentarios negativos hacia su persona.

Jossmery Toledo limita los comentarios en Instagram

Jossmery Toledo y su relación con Jean Deza

Pero no es la primera vez que Jossmery Toledo es vinculada con un futbolista peruano. Anteriormente, la modelo tuvo una relación sentimental con Jean Deza.

La expolicía reveló que ellos se conocieron a pedido del deportista. "Yo no sabía quién era Jean Deza. Él quiso conocerme a través de un amigo", contó en el programa de Magaly Medina. El romance de ambas figuras públicas inició a la semana que comenzaron sus salidas, así lo confesó la modelo peruana.

"Era como un sueño porque nunca tuve un enamorado así. Él acostumbraba a sorprenderme, era detallista, se preocupaba por mí y mi familia, una persona muy buena, bondadosa, humilde, sencillo. Además, era un buen padre con sus hijos", dijo.

Y como todo comienzo tiene su fin, Jossmery Toledo y Jean Deza terminaron tras mantener una relación de cinco meses. La modelo denunció al jugador por agresión física y verbal, además de una presunta infidelidad.