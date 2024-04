¿'Luchito' está de regreso? Bruno Odar habla sobre su posible retorno a 'Al Fondo Hay Sitio'

Se estrenó la nueva temporada de 'Al Fondo Hay Sitio' y mucho seguidores de esta comedia piden a gritos el retorno de 'Luchito'. Por ello, Bruno Odar, quien interpretó a este personaje, habló sobre la posibilidad de volver a la serie.

Mediante una entrevista para un medio local, el afamado actor reveló si podría regresar a esta exitosa producción. Como se recuerda, son muchos los nombres que han sido aclamados por la audiencia, pero no se ha visto ninguna novedad al respecto como Nataniel Sánchez, Mayra Couto, Tatiana Astengo y más.

Durante muchos años, 'Luchito González' se convirtió en uno de los personajes favoritos de "Al Fondo Hay Sitio". Al inicio, su aparición no fue tan aceptada, ya que "resucitó" luego de bastante tiempo y llegó para impedir la boda entre 'Charito' y 'Platanazo'.

Mil y un aventuras y "resucitadas" dejó "Luchito González" en la popular serie, por ello muchos televidentes piden su regreso ya que se convirtió en uno de los personajes favoritos de los peruanos.

Actualmente, está enfocado en "Papá en Apuros" y al ser consultado sobre un posible regreso a "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió a más de uno con su respuesta. Lejos de incomodarse, Bruno Odar respondió amablemente y dejó abierta la "ventana" para un posible regreso a la producción de América Televisión.

"Yo estoy en otra etapa, la telenovela ('Papá en Apuros') sigue al aire. Tampoco es que me desespere estar en 'Al Fondo Hay Sitio'. No sé, es un trabajo que ya hice, ya quedó en el pasado, pero bueno, vamos a ver qué depara el futuro, ¿no?", indicó en la entrevista a un medio local.

Por otro lado, contó que, a pesar de que desde hace algunos años salió de la serie, sus fanáticos todavía lo recuerdan y le dan muestras de amor cada vez que tienen oportunidad.

"La gente se ha quedado con ese personaje, no quiere soltar a Luchito, pero, bueno, el actor Bruno Odar ha hecho varios papeles aparte de Luchito. A mí no me molesta, con tal que sigan mi carrera y me vean a través de 'Papá en Apuros', no hay ningún problema", indicó.