¡Qué fuerte! Productor de Skándalo sufre atentado en su auto tras pelea con Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal

Hace unos días, el productor de Skándalo, Roly Ortiz, sorprendió a todos al acusar a Ricky Trevitazo de haber sido agresivo cuando era integrante del grupo musical. Asimismo, reveló que por ello se vio en la obligación de expulsarlo de la agrupación.

Tras esta polémica que provocó el enfrentamiento de ambas partes, pues también amenazó con denunciar al cantante y a Luigui Carbajal por adueñarse del nombre de la orquesta; el creador de este fenómeno musical sorprendió al contar que ha sido víctima de un atentado.

A través de sus redes sociales, el fundador de Skándalo denunció que sufrió un atentado a su auto y mostró cómo quedó su vehículo con las lunas rotas y las llantas ponchadas.

En medio de ello, se comunicó con 'América Hoy' para aclarar que no responsabiliza a Ricky Trevitazo, Luigui Carbajal o Luis Sánchez, exintegrantes de Skándalo, de lo sucedido.