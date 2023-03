¿Jossmery Toledo declararía sobre ampay con Paolo Hurtado?: "Paguen lo que me paguen..."

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo volvió a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un ampay con Paolo Hurtado. Muchos programas de televisión quieren entrevistarla para poder beneficiarse con su testimonio. "Amor y fuego" logró obtener algunas palabras de la expolicía tras su regreso a Lima, ¿qué dijo?

Las palabras de Jossmery Toledo tras ampay

El programa de espectáculos, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, "Amor y fuego", compartió un avance donde se ve a la modelo entrenando en un gimnasio como si nada hubiese sucedido.

Al ver la presencia de la modelo peruana, un reportero de "Amor y fuego" le pregunta: "¿Jossmery has tenido comunicación con Paolo Hurtado?". Ante la pregunta, Toledo responde muy incómoda: "Paguen lo que me paguen, no voy a salir".

La respuesta de Jossmery Toledo deja entrever que aún no aceptará propuestas televisivas para dar sus descargos, luego de protagonizar un polémico ampay con Paolo Hurtado, quien está casado y tiene dos hijos.

Amiga de Jossmery Toledo la defiende

El programa "América hoy" logró comunicarse con Pamela Vera, mejor amiga de Jossmery Toledo. La joven reveló detalles inéditos de cómo se encuentra actualmente la expolicía tras protagonizar un ampay con el jugador Paolo Hurtado.

"Nadie sabe la versión de Joss, solo saben una parte. Ya en algún momento ella más tranquila lo contará... Claro, como toda persona que está recibiendo muchos adjetivos".

"La avalancha en redes sociales, todo eso afecta. Solo como amiga de ella decir lo que he presenciado con respecto a ella, que está afectada sí, que hay una versión que no se sabe", expresó Vera.

Jossmery Toledo agradece apoyo de sus amigas

La expolicía Jossmery Toledo usó su cuenta personal de Instagram para enviarle un mensaje a sus amigas, agradeciéndoles el apoyo incondicional que le brindaron tras ser señalada como la amante entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, esposa del jugador.

"Qué bonita es la vida cuando tienes a unas amigas que te quieren ver brillar, que no te dejan sola nunca, más cuando tienes una crisis existencial. A esas amigas, sin duda, me alegra tanto tenerlas conmigo. Son contadas con los dedos. Agradezco tenerlas conmigo" , se lee en la imagen que compartió Toledo.

Recordemos que Jossmery Toledo y Paolo Hurtado fueron ampayados por "Magaly TV, La Firme" cuando se encontraban situaciones comprometedoras en Cusco. El destape fue polémico porque el futbolista del Cienciano se encuentra casado con Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos.