Paula Arias grita su soltería tras poner fin a su relación con Eduardo Rabanal: "Las oportunidades se acaban"

Paula Arias parece haber dejado atrás su relación con Eduardo Rabanal, ya que en sus últimas declaraciones afirmó que se encuentra feliz y tranquila, además de eso, dejó un contundente mensaje en sus redes sociales que indica su retorno a la soltería.

Cómo se recuerda, la salsera y el futbolista tenían una relación con muchos altos y bajos. Incluso él le fue infiel y todos pensaron que la cantante no lo perdonaría, pero durante los meses posteriores ambos dejaban pistas de una reconciliación. No obstante, esta vez Paula parece haber dejado a Eduardo definitivamente en el olvido.

Una reportera de 'América Hoy' asistió a las últimas presentaciones de la intérprete 'soltera.com' y le consultó sobre la reciente ruptura de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. La salsera le mandó un consejo.

"He conversado con ella. Le he dicho que siga fuerte, trabajando duro, por ella, para su familia, como siempre", expresó.

Rápidamente, la la comunicadora le preguntó sobre el empoderamiento femenino que Paula muestra en sus presentaciones, insinuando que actualmente ella está soltera. La cantante afirmó que las mujeres siempre deben ser así, independientemente de su estado sentimental.

"Eso siempre debe ser así, estén solas o no estén solas, igual todas las mujeres tienen que estar seguras de si mismas, fuertes, luchadoras y trabajadoras, no depender de nadie, siempre la mujer puede sola o no", destacó.