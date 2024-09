¡Reconciliados! Samahara revela que Abel Lobatón le pidió perdón tras burlas por sus peleas con Bryan

Samahara Lobatón reapareció en la televisión y, fiel a su estilo, reveló detalles recientes sobre su vida. Y es que, según la influencer, la relación con su padre, Abel Lobatón, atraviesa un buen momento, luego de que este le pidiera perdón por las fuertes burlas que emitió por sus peleas con Bryan Torres.

Durante la última edición de 'América Hoy', las conductoras tuvieron como invitada de lujo a Samahara Lobatón, quien no dudó en exponer que decidió dejar el pasado atrás y limar asperezas con su padre, afirmando que este "ya mejoró" porque anda enamorado de su actual pareja, una muchacha de más de 30 años.

En otro momento, la tiktoker fue consultada respecto a su romance con Bryan Torres, puesto que en las últimas publicaciones que hizo en Instagram, se les vio bastante cómplices e incluso con un intercambio de caricias que confirmaban que en realidad habían vuelto.

Es así que, ante tal pregunta, Samahara no tuvo más opción que revelar que si había vuelto con el salsero, pero que esta vez tomó la decisión de mantener su relación "bajo siete llaves" y continuar con el proceso que requieren para mejorar como personas ahora que están por convertirse en familia.

"Como dije, ya mi relación con él la tengo bajo siete llaves. Ya no planeo exponerla más (...) Siempre nosotros, no es que de la noche a la mañana hayamos decidido arreglar las cosas y no es un proceso que hemos llevado. Llevamos terapia juntos y separados, al de todas las semanas hace ya más de cuatro meses", manifestó la joven en 'América Hoy'.