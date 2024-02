¡Regresa! Ricky Trevitazo vuelve a los escenarios tras recuperarse del dengue: "Escapé de la muerte"

Hace unas semanas, Ricky Trevitazo alarmó a todos sus seguidores al infectarse de dengue. El artista estuvo muy delicado de salud y tuvo que ser internado de emergencia, debido a los síntomas que presentaba, por lo cual pudo haber estado al borde de la muerte.

Sin embargo, luego de haber sido dado de alta, el cantante aseguró que se encuentra totalmente recuperado y está listo para reencontrarse con su público , tal y como anunció en una entrevista.

El exintegrante de Skándalo, Ricky Trevitazo, conversó con un medio local y habló acerca de esta enfermedad que lo afectó recientemente. Contó que ya se ha recuperado, pero que estuvo muy cerca de la muerte.

"El viernes pasado me dieron de alta, estoy bastante recuperado, sin duda que me he escapado de la muerte. Nunca pensé que el dengue era algo tan complicado, es muy agresivo y le pido a todos que se cuiden", comentó al inicio para Trome.