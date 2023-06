Robotín 'cuadra' al juez Jackson Torres y le responde con todo: "Ese señor quiere colgarse"

A través de un informe de "Magaly TV: La Firme", Robotin, indicó que Jackson Torres solo busca "estar en pantalla". Esto a raíz de las recientes conversaciones que sostuvo el 'Tremendo Juez' con la 'Robotina Cajamarquina'.

Yeni Medina señaló que Jackson Torres viene escribiéndole desde el mes de marzo y cuando ella le consultó si estaba soltero, él le contestó: "soy poliamor" e incluso le hizo un comentario subido de tono al saber que iba a entrenar: "debes estar durita".

La expareja de Deysi Araujo, aprovechó que Robotín terminó la relación con Yeni Medina y la aconsejó 'legalmente' para que ella lo denunciara y así no deje de perder su popularidad.

A Robotín no se le escapa nadie y si ya parchó al tiktoker Miguelito Perú, ahora le tocó al 'Tremendo Juez' Jackson Torres que parece ser el nuevo asesor de la farándula peruana.

Además, el hombre de hojalata asegura que Torres solo busca popularidad en la televisión.

Como se recuerda, 'Robotin' choteó a la 'Robotina Cajamarquina', sin embargo, saca cara por su creación y se refirió al 'Tremendo Juez' como "gilerito".

En esa misma línea el robot indicó que el 'gileo' del juez de turno le parece "monse", asimismo se ofreció a enseñarle como se afana de verdad a una mujer.

"Me parece gilero recontra mega archi hiper monse [...] que me escriba que me llame para darle unos tips de gileo, de afane porque por lo que he visto medio gilero Monsefú", expresó el robot.