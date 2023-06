Robotín advierte a la nueva pareja de Robotika, Miguelito Perú : "Te busqué pero te corres"

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa de Magaly Medina, Robotín no dudó en respondes a las declaraciones de Miguelito Perú, la nueva pareja de la su ex Robotika, indicando que espera el día en que se puedan decir las cosas frente a frente.

Cabe recordar, que el cómico está en Europa en un tour y no regresaría a Lima hasta el 30 de julio aproximadamente.

Miguelito encara a Robotín

La nueva pareja de Karelys Molina, Miguelito Perú, señaló de forma muy tajante que si 'Robotín' se atreviese a decir algo desafortunado sobre su pareja, no usaría las redes sociales para poder ponerle un alto.

"Soy de las personas que ignora, él nunca ha sido mi amigo. Lo del pasado, no me importa ni me interesa, no le doy cabida a mi vida. Pero si hace un comentario muy fuerte sobre ella, iría directo y no por redes sociales, en persona, como debería ser, y no enviando indirectas porque para mí eso es inmadurez", señaló el conocido tiktoker.

De igual manera, La pareja de influencers no ha sido ajena al 'hate' que lanzan los usuarios a través de redes sociales luego de confirmar su relación amorosa; sin embargo, prefieren ignorarlo y continuar disfrutando de su días como enamorados, pues aseguran que nada es 'armani' como muchos en el medio han querido dejar entrever.

Robotín no se deja

Desde Europa, Robotín se hizo presente en el programa Magaly TV La Firme por video y le respondió al tiktokers diciéndole que lo va a ir a buscar cuando ponga un pie en el aeropuerto de Lima.

"Lo único que sé es que llegando a Perú tú y yo si o si nos vamos a ver las caras y vamos a ver que tan valiente eres al querer hablar conmigo

Asimismo, le mandó una indirecta sobre su relación con Robotika.



"Me imagino que ya le habrás preguntado a tu novia si arrugo o no arrugo", dijo Robotín con una pícara risa.

"Yo te busqué y te corriste"

No hay duda que el hombre de hojalata le buscó la 'bronca' al bailarín de TikTok, porque según Robotín, el joven se habría corrido cuando quiso poner la 'bandera de a paz'.

"Yo te busque para conversar porque lo único que has hecho hasta ahorita es correrte, hay pruebas. Dos o tres veces te he buscado, te he llamado nunca me contestas las llamadas, me esquivas", afirmó.

Cabe resaltar que después de las declaraciones de Miguel, el robot intentó comunicarse por mensajes pero se dio cuenta que el bailarín lo tenia bloqueado.

"Incluso le he llamado a su WhatsApp, le he mandado la captura de los titulares y me doy cuenta que el muchacho me ha bloqueado por WhatsApp", expresó.

Lo cierto es que el robot no aguanta nada y como no pudo hablar con Miguel por chat va a esperar a que termine su gira Europa para encarara al tiktoker.

"Llegando al Perú lo primero que voy a hacer es ubicarte o ubicarnos para poder conversar, ya que dices tú que quieres decirme las cosas en la cara. Espero que tú no arrugues, es más, espérame en el aeropuerto 10 de julio ahí estoy llegando mi querido Miguelito", finalizó

Evidentemente, el próximo capitulo de esta polémica entre Robotín, Miguelito Perú y de 'yapa' la Robotika, será cuando el hombre de hojalata regrese al país.