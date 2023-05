¡A la gente le gusta el chisme!: Tiktoker la rompe con mitología griega en Tik Tok

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Pol Gisé, actor, guionista, youtuber y, también, tiktoker catalán es un especialista en mitología y muestra al mundo sus curiosas formas de narrar historias de mitología griega a los miles de usuarios de la plataforma china que están ávidos de saber algo referente a estos temas, pero de una manera distinta y atractiva.

"La boda de Hera y Zeus"

Ambos cortos gozan de popularidad en Tik Tok. Tienen más de cinco millones de visualizaciones y van en aumento. Como son largos, el autor, decidió dividirlos en dos partes.

El Tiktoker ha logrado, hasta el momento, 1,2 millones de seguidores con 180 historias de mitos griegos contadas de manera natural, mientras se da un paseo por el bosque en Berga (Barcelona).

El video cuenta la historia entre Hera y Zeus quienes eran completamente distintos: La primera tenía una mentalidad muy conservadora y, el segundo, era el más libertino de todos. Ella se resistía a casarse con él por ese motivo. Sin embargo, ocurrió algo que le hizo cambiar de opinión. Una vez, Hera se encontró con un pajarito bajo la lluvia, lo arropó y este se convirtió en el dios. Este abusó de ella y quedó embarazada. Una vez que nació el niño se despojó de él. El segundo hijo que tuvo con Zeus fue Ares el más hermoso y amante de la guerra. A raíz de ello, se produjo el matrimonio.

Los comentarios sobre el video no se hicieron esperar: "'Dice: chismecito de matrimonios que nunca debieron de ser' y automáticamente pensé que iba a contar la historia de mis padres", "Hera es la verdadera: amiga date cuenta", "ya no vuelvo a quejarme de mis pasadas relaciones, Dios me libre de encontrarme con un Zeus en la vida real", "Zeus es más red flag, que la misma palabra", "Zeus se parece a mi ex, jajaja", se puede leer en la cajita de comentarios de Tik Tok.

"A la gente le gusta el chisme"

Lo que hace digerible y atractivo a cada corto que sube en la plataforma china es el lenguaje netamente coloquial y tratar a las historias que cuenta como un "chisme".

"A la gente le gusta el chisme, A algunos les interesa la mitología como algo místico, pero hay quien le gusta en formato cotilleo", dijo para 'El País' de España.

Lo particular de su vasta producción en Tik Tok es su forma de comenzar a narrar: "Se viene un chismecito mitológico". Para Gisé, el cómo contar es algo central e importante: "Me he centrado más en el contenido que atrape, que la gente vea que hay una historia. Lo explico para hacerlo más entretenido y le quito la solemnidad", asevera.

Al respecto de su producción viral refiere que en los videos que realiza "usa un lenguaje de internet". Agregó: "Explico las cosas como me gusta que me las expliquen a mí. Intento dar lo que me hubiera gustado en su momento. Yo también me frustraba mucho cuando era pequeño y me explicaban cosas que me aburrían y luego lo leía yo y veía que era muy interesante".