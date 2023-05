"Llegaron a darme dos años de vida": Dolph Lundgren revela que padece cáncer

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor sueco Dolph Lundgren, conocido por su papel en 'Rocky IV' y 'Los Mercenarios', confesó que padece de cáncer desde hace 8 años, el cual surgió a partir de un tumor en su riñón.

Durante una entrevista en In Depth With Graham, la figura pública de 65 años narró por primera vez todo lo que ha vivido durante este periodo en el que ha tenido que luchar contra la enfermedad.

Así pues, contó que en el 2015 fue diagnóstico con cáncer de riñón luego de que se le detectará un tumor maligno en dicho órgano. No obstante, contó que no en sus inicios no sabían que sería maligno.

"Encontraron un tumor... en mi riñón, y lo sacaron aquí en Los Ángeles en 2015. (...) Pero luego hicieron una biopsia, y resultó cancerosa", declaró.

Lucha contra el cáncer

Tras ser detectado con esta tumoración, Lundgren se sometió a que, cada seis meses, le realizaran exploraciones con el fin de supervisar las condiciones de sus células cancerígenas.

.@Dolph_Lundgren reveals the cancer battle that nearly took his life.

"I had a great life. I've had a freaking great life." pic.twitter.com/zBkfv7tgPY — Graham Bensinger (@GrahamBensinger) May 10, 2023

El chequeo constante obtuvo un buen resultado, hasta que en el 2020 todo cambió nuevamente. El protagonista de 'Soldado Universal' comenzó a sufrir de un aparente reflujo ácido; sin embargo, resultaron ser más tumores.

Al asistir a su centro médico para que le comenten sobre cómo se debía de proceder, el cirujano a cargo le dio malas noticias.

"En ese momento, me di cuenta de que esto es algo serio. (...) El cirujano me llamó y me dijo: 'No, ahora ha crecido. Es muy grande. No podemos sacarlo", relató.

Terapia sistémica

Como medida optativa, los especialistas recomendaron al actor optar por una terapia sistémica. Los análisis realizados le mostraron que una mutación podría beneficiarlo si continuaba al "pie de la letra" un tratamiento.

Según contó Lundgren, lo recomendado por los oncólogos permitió que su cáncer se haya reducido en un 90%.

"Le dolía mucho la boca. Pero también las manos, los pies, y no podía comer nada caliente, nada frío ni nada picante. Así que fue una lucha para conseguir la comida, por lo que siguió perdiendo peso", contó su pareja, Emma Krokdal, sobre cómo tenían que lidiar con la situación.

Pronóstico prometedor

El miembro del reparto de Aquaman and the Lost Kingdom manifestó que su pronóstico indica que, cuando le extraigan los restantes tumores, no habrá actividad cancerosa y los restos que puedan quedar, serán suprimidos por una medicación que está tomando.

De esta manera, el actor Dolph Lundgren reveló todo lo que ha tenido que vivir desde que se enteró de que tenía cáncer hace 8 años.