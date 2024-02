¡Rompe su silencio! Ducelia Echevarría se pronuncia tras ampay con hombre casado: "No hice nada malo"

¡Al mismo estilo que Pamela Franco! Ducelia Echevarría decidió pronunciarse tras haber sido protagonista de un polémico ampay con un hombre casado. Según dijo, desconocía el verdadero estado civil de su galán.

Como se sabe, la exparticipante de 'Esto Es Guerra' fue captada por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' besando apasionadamente a un hombre identificado como George Jaico, quien tiene esposa e hijo con los que aún convive diariamente.

Durante la última edición de 'Préndete', la conductora rompió su silencio y afirmó haberse encontrado conociendo al empresario; sin embargo, descartó que haya tenido conocimiento de que era una persona casada.

Asimismo, rechazó ser una persona tóxica, aclarando que lo único que quería era darse una nueva oportunidad en el amor.

"Quería darme la oportunidad, no hago el papel de FBI, no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo, ando conociendo poco a poco", agregó.

En otro momento, señaló que solo ha tenido mucho contacto con el empresario debido a que solo se veían un par de horas y luego cada uno tomaba su camino a casa.

En esa misma línea, aseguró que, al encontrarse soltera, tiene derecho a rehacer su vida.

"Yo lo estaba conociendo, poco a poco, he aprendido a no ir de golpe a todo. Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo. Lo vengo conociendo desde el año pasado, diciembre", precisó.