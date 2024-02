Luciana Fuster debuta como conductora de 'Esto es guerra': "Es una oportunidad tremenda"

17/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se conmocionó con el debut de Luciana Fuster como conductora en el reconocido programa peruano 'Esto es guerra' (EEG). La novia de Patricio Parodi no solo demostró su talento frente a las cámaras, sino que también compartió sus emociones en redes sociales, agradeciendo la oportunidad que le brindó el programa.

El emocionante debut de Luciana Fuster

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luciana Fuster compartió con sus seguidores el emocionante detrás de cámaras de su primer día como conductora en 'Esto es guerra'. Con palabras llenas de gratitud, expresó la alegría y emoción que sintió al estar en una posición tan privilegiada.

"Gracias, 'Esto es guerra'. No saben la alegría tan grande que sentí al conducir, aunque fuera por un día, y poder compartir con ustedes desde el otro lado", sostuvo Luciana Fuster.

La joven modelo y Miss Grand International destacó la importancia de esta oportunidad en su carrera televisiva, agradeciendo a la producción del programa por confiar en ella.

"Como les dije y agradecí a mis productores, puede parecer algo normal, pero con mucho sentimiento les digo que para alguien que quiere hacer carrera en TV, es una oportunidad tremenda estar en esa posición y en el programa número uno de la televisión peruana. ¡Gracias a todos por sus mensajes y apoyo siempre!", agregó.

El apoyo de sus seguidores

La publicación de Luciana Fuster no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y elogios. Desde palabras de aliento hasta felicitaciones por su desempeño, los fans de la modelo demostraron su cariño y admiración hacia ella.

Luciana Fuster consuela a Patricio Parodi

En el mismo programa, la pareja de Luciana Fuster, Patricio Parodi, mostró su lado más sensible al no poder contener las lágrimas ante una situación complicada que estaba atravesando. Ante esto, la actual Miss Grand International no dudó en brindarle su apoyo incondicional y unas tiernas palabras de aliento, resaltando la fortaleza del 'Pato'.

El debut de Luciana Fuster como conductora en 'Esto es guerra' no solo fue un éxito en pantalla, sino que también conmovió a sus seguidores en redes sociales. Su emotiva publicación y el apoyo recibido demuestran el cariño y la admiración que despierta en el público. Sin duda, ha dejado una huella imborrable en su primer día como presentadora, prometiendo seguir sorprendiendo con su talento y carisma en el mundo del entretenimiento.