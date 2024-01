¡Rompe su silencio! Milett Figueroa se pronuncia tras ser eliminada de 'Bailando' por fuerte lesión

Milett Figueroa se había convertido en una de las participantes más queridas de 'Bailando'; sin embargo, se conoció recientemente que fue eliminada del reality debido a una fuerte lesión que padece.

Luego de la sorpresiva noticia, la modelo peruana utilizó sus redes sociales para dar a conocer su posición en cuanto a lo anunciado por el periodista y jurado Ángel de Brito.

Así pues, en primer lugar, ella reposteó un comunicado por parte de su club de fans, en el que la respaldan totalmente tras su salida inesperada.

"Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no planeamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que queremos, en este caso, tu lesión, hermosa, la cual no es tu culpa (...) Me imagino lo frustrada y enojada que estás contigo misma, pero en este caso prioriza tu salud que es lo más importante", fue el mensaje que la modelo republicó en su cuenta oficial.