¡No va más! Milett Figueroa es eliminada de 'Bailando': Revelan el fuerte motivo de su salida

Milett Figueroa fue eliminada del reality 'Bailando', programa conducido por Marcelo Tinelli, su actual novio. Y aunque siempre presentó un buen performance, se confirmó recientemente que la modelo no va más ¿A qué se debe?

Durante los últimos días, Milett viene causando muchísima preocupación entre sus seguidores debido a los problemas que atraviesa; sin embargo, al conocerse que fue eliminada del reality de baile, muchos piensan que el problema va mucho más allá de una simple lesión.

Ante ello el encargado de dar la noticia sobre la situación de la actriz dentro del programa fue el jurado y presentador de televisión argentino, Ángel de Brito, quien aseguró que la sorpresiva y radical decisión se debe a recomendaciones estrictas de su médico de cabecera.

"Milett fuera del 'Bailando'. Por prescripción médica no puede bailar de este ritmo", señaló el conductor en cuenta oficial de X, antes llamada Twitter.

Además, el hombre de prensa explicó que según las reglas del programa, las personas que no puedan continuar con su participación son automáticamente sacadas. Es decir, no tienen la oportunidad ser suplantadas por otra persona mientras se encuentren en descanso por lesiones u otras razones.

Hace algunos días, la pareja de 'Milechi', Marcelo Tinelli, comentó que la modelo había sufrido una fuerte lesión durante uno de sus bailes. No obstante, esta vez reveló que lo ocurrido fue más grave de lo que en un inicio parecía.

"La revisó el doctor (...) Me acaba de escribir (Milett) y me dice que tiene un desplazamiento de vertebra y no sabe cómo va a seguir", declaró el presentador de 63 años a los medios.