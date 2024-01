¿Embarazada? Marcelo Tinelli revela motivo por el que Milett fue eliminada de 'Bailando 2023'

En una de las últimas galas 'bailando 2023' , Milett Figueroa fue sorpresivamente eliminada y despertó rumores de un posible embarazo. Ante esto, su pareja y presentador del reality de baile, Marcelo Tinelli, se pronunció al respecto y explicó el motivo por el que la modelo fue expulsada de la competencia.

El famoso presentador de televisión conversó en exclusiva con el programa 'Lam' y brindo detalles del informe médico de Milett. Según las propias palabras de Tinelli, la salida del programa de su novia se debe a un desplazamiento de vértebra, por lo que los médicos lo recomendaron tomar un descanso, descartando así de un posible embarazo.

"La revisó el doctor (...) Me acaba de escribir (Milett) y me dice que tiene un desplazamiento de vertebra y no sabe cómo va seguir", explicó en un inicio.