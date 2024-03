¡Rompió su silenció! Jefferson Farfán reveló la verdad sobre polémica fiesta en el Golf Los Incas

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, reveló detalles de lo que ocurrió en la polémica fiesta en el Golf Los Incas tras el partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias 2010.

En una reciente edición del programa 'Enfocados', la 'Foquita' señaló que la persona que era la cabeza del grupo autorizó que, en caso sacaban un "buen resultado" ante los brasileños, podían hacer "lo que querían" en el hotel de concentración.

Asimismo. el exatacante de la 'Blanquirroja' descartó que Claudio Pizarro formara parte de dicha fiesta como se especuló por muchos años. También, expresó que no puede dar nombres de otros futbolistas que estuvieron presentes en el Golf Los Incas.

"Una de las cosas que quiero aclarar es que Claudio Pizarro nunca estuvo. Siempre lo quisieron molestar y embarrar, pero Claudio nunca estuvo en el momento. Estaba yo y otras personas más, que no puedo dar los nombres, obviamente. Me llevaron a dar mi manifestación, así como delincuente. Lo entiendo, porque obviamente querían saber quiénes habían estado. No dije nada. Me preguntaron como 20 veces por Pizarro. Siempre he querido dejar esta situación clara, porque siempre se han especulado tantas cosas", agregó.

Por otro lado, Jefferson Farfán, reveló el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca lo 'borró' de la Selección Peruana en la Copa América 2015.

"Me llamó a su sala y me dijo que no me iba a llevar: 'No estás bien al 100%'. Se me cayó las lágrimas y le dije: 'lléveme'. Se cerraba. Jugador que no estaba bien, con Gareca no jugaba. Por el 'profe' me quito el sombrero. Te enseñaba que debes estar 100% para jugar. Nos cambió el chip a muchos jugadores", sostuvo.