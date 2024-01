Alejandra Baigorria asegura que no le importa el precio del anillo que le dio Said: "Así me haya dado uno de madera"

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron hace unos días en la paradisiacas islas de Filipinas y tras esto, se ha comentado muchos sobre los aspectos de la boda, así como también el precio del anillo; esto por eso que la rubia aseguró que no le importa el precio de la joya, sino lo que representa.

La rubia conversó con 'América Espectáculos' y habló largo y tendido sobre varios temas relacionados a la espectacular boda que tiene en mente. Sin embargo, hizo un espacio en sus declaraciones para responderle a quienes se preguntan sobre el precio del anillo que Said le entregó como símbolo de su amor.

"A mí eso no me importa, así me haya dado un anillo de madera o de caramelo, a mí me importa el compromiso, para mí no es necesario montos ni lujos. Él quizá no cree mucho en el tema del matrimonio, pero lo hace porque sabe que es un sueño para mí", confesó.