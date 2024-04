Samahara Lobatón: ¡Fuerte! Especialista exige a Melissa Klug y Abel Lobatón que intervengan en la conducta de su hija

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón protagonizó un nuevo escándalo al botar de su casa a Bryan Torres, todo ello en medio de su segundo embarazo. Este incidente ha llevado a los conductores de 'América Hoy' a discutir sobre la necesidad de intervención familiar, resaltando que no es la primera ves que la pareja atraviesa por una situación similar.

Cabe mencionar que, este altercado, que incluyó gritos y la expulsión de objetos personales a través de una ventana, ha llamado la atención no solo del público, sino también de profesionales en la salud mental.

Hacen llamado a los padres de Samahara

En la reciente edición de 'América Hoy', el psicólogo Eduardo Bracamonte ha expresado su preocupación, sugiriendo la necesidad de que la familia intervenga y que Lobatón reciba atención especializada para manejar sus episodios de violencia.

Resaltó que, si bien es común que existan conflictos en las relaciones de pareja, la naturaleza y la intensidad de estos altercados sobrepasan lo considerado normal o saludable. Enfatizó en el impacto negativo que este tipo de comportamiento podría tener, no solo en la pareja, sino también en los hijos de la influencer.

La recomendación del psicólogo hace un llamado directo a los padres de Lobatón, Melissa Klug y Abel, para que tomen cartas en el asunto.

" De todo corazón es hora de que intervengan porque la escalada de agresión va a seguir. hay una vida que viene en camino. Ella acaba de ser mamá, tiene muchas hijas, si ella no puede que la lleve donde un especialista. Se trata de ella, del bebe y del ejemplo y modelo que le está dando a todas las jóvenes que la siguen", manifestó el especialista.

Bryan rompe su silencio

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora logró enlazarse vía telefónica con el salsero para consultarle acerca de las recientes imágenes donde la joven aparece tirando sus pertenencias por la ventana.

Reveló en vivo que la segunda engreída de Melissa Klug se encuentra embarazada y que no se desentenderá del bebé que viene en camino: "Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", agregó.

En resumen, un especialista en salud mental recomendó a Melissa Klug y Abel Lobatón que intervengan en el comportamiento de Samahara, luego del reciente escándalo callejero que protagonizó con Bryan Torres.