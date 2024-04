¡Terrible! Madre de Bryan Torres habría resultado herida en pelea con Samahara Lobatón

Samahara Lobatón vuelve a estar involucrada en un escándalo mediático tras protagonizar una bochornosa pelea con Bryan Torres en la casa de la familia de este. La gresca habría sido tan violenta que la madre del cantante habría resultado herida tras caerle una zapatilla en la cabeza.

La tarde ayer, un programa de espectáculos publicó las primeras imágenes del violento episodio y más tarde 'Magaly Tv, la firme' mostró más imágenes, incluso salieron a la luz algunos videos donde Samahara aparece fumando, pese a que está embarazada.

En el inicio del programa, Magaly contó que en la pelea de Samahara y Bryan hubo una tercera persona que sufrió la consecuencias, y es la mamá del cantante, quien recibió un golpe en la cabeza cuando la influencer lanzaba cosas desde el segundo piso.

Minutos más tarde se conectó EN DIRECTO con Bryan Torres y se confirmó que su madre habría recibido un golpe en la cabeza con una de sus zapatillas. Además, le ha pedido a la hija de Melissa Klug que abandone el domicilio ya que su familia está cansada de los escándalos.

El cantante de la orquesta ''Barrio Fino' confesó que decidió cortar su relación con la hija de Melissa Klug hace 3 semanas y para ser consecuente con ello, se fue de la casa que compartían juntos.

"A mí me incomoda toda esa situación porque es la casa de mi familia. Yo me he salido de esa casa para evitar los problemas, yo no duermo allí hace tres semanas. Yo decidí sacar mis cosas y actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo", reveló en exclusivo para el programa de Magaly.