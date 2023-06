Samahara Lobatón le habría sido infiel a 'Youna' con el futbolista Yordy Reyna: "Yo tenía sospechas"

La expareja de Samahara Lobatón, 'Youna', indicó mediante sus redes sociales que la influencer le habría sido infiel. Ante ello, Magaly Medina lo entrevistó y le mencionó tener un dato sobre la madre de su hija y el futbolista Yordy Reyna.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", Jonathan Horna Feijoo, más conocido como 'Youna' se comunicó con la 'Urraca' desde los Estados Unidos para aclarar ciertos rumores acerca del término de su relación sentimental con Samahara Lobatón.

Asimismo, mencionó haber visto chats entre la hija de Melissa Klug y un hombre.

En esa misma línea, Magaly Medina le confesó a 'Youna' tener el dato de quien podría tratarse. La 'Urraca' le preguntó si ese hombre era un jugador de futbol conocido.

Posteriormente, Magaly le preguntó a 'Youna' si las conversaciones que tenía Samahara Lobatón era con Yordy Reyna.

"Como te digo yo no te puedo responder Magaly, yo no voy a responder a tu pregunta, la que me estas decidiendo yo no voy a decir nombres de personas por el respeto a mi hija", finalizó el barbero.