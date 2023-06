¡Se casan! Anthony Aranda anuncia la fecha de su boda con Melissa Paredes

A través de sus redes sociales, el modelo y bailarín, Anthony Aranda, sorprendió a sus seguidores tras anunciar la fecha en la que unirá su vida junto a Melissa Paredes.

El popular 'Gato Activador' se atrevió a responder las preguntas de sus seguidores a través de Instagram, por lo que confirmó la fecha en la cual contraerá nupcias con la exesposa de Rodrigo 'Gato' Cuba.

¿Cuándo el matrimonio?", le consultó un cibernauta a través de su cuenta de Instagram.

Por lo que inmediatamente la respuesta del bailarín fue: "Nos vamos a casar el otro año".

Seguido a ello, Aranda también explicó que la demora de su matrimonio es porque actualmente ambos se encuentran trabajando en un emprendimiento, el cual saldrá a la luz en poco tiempo.

Tal parece que, luego de estar inmiscuida en el escándalo que protagonizó su exesposo Rodrigo Cuba tras separarse de Ale Venturo, la modelo decidió priorizar su salud.

La Paredes se dejó ver a través de sus historias con un semblante decaído, pues contó que se dirigió muy temprano hasta un centro de salud, debido a que tenía pendiente un chequeo para el control de su tiroides.

"Me voy a desmayar porque me acaban de sacar sangre me he chequeado mi tiroides y me han sacado 6 tubos de sangre. Les juro que me quiero desmayar, estoy media, media. Dice que soy una exagerada", dijo Melissa mientras su novio, el popular 'Gato activador', la acompañaba.