¡Se confesó! Jossmery Toledo niega ser mujer materialista: "Me importa su buen corazón"

09/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo sigue sorprendiendo a sus seguidores al confesar durante una entrevista que no se considera una mujer materialista porque tiene claro que lo primordial es que su próxima pareja tenga un buen corazón y sepa respetarla.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

La expolicía e influencer peruana se presentó en el programa de YouTube 'ChiquiWilo' para dar a conocer aspectos desconocidos de su vida privada y próximos proyectos. Sin embargo, no pudo evitar formar parte de una divertida y picante dinámica 'Pimponeo' donde debía responder a insólitas interrogantes.

Entre una de ellas está si se consideraba una mujer materialista, a lo cual, Jossmery respondió: "Lo importante es que tenga buen corazón. El dinero es importante, pero no es necesario porque no me gustaría estar con una persona que no siento nada y solo me dé todo, materialista".

Tras ello, aprovechó en aclarar que se encuentra soltera, a pesar de que en los últimos días fue vinculada sentimentalmente con un futbolista de Cusco, quien se llamaría Paolo, y que muchos medios aseguran le habría exigido que compre un departamento a su nombre para tratar de conquistarla.

"A mí nadie me está comprando el 'depa' por si acaso. Quiero aclarar, porque me tienen acá con ese tema", señaló, dejando en shock al entrevistador.

Revela su deseo de casarse

Durante la conversación, Jossmery aprovechó en revelar que uno de sus sueños es poder llegar al altar con un hombre que sepa valorarla y formar una familia.

"Obvio que quiero casarme, es el sueño de toda mujer: tener sus hijos, tener su familia, claro que sí", expresó emocionada ante las cámaras, a la vez que reiteraba que no perdía la ilusión de poder encontrar a la persona ideal con quien compartir su vida.

También resaltó que a pesar de haber tenido relaciones largas, ninguna de sus parejas se dignó a pedirle matrimonio o entregarle un anillo de compromiso.

"¿A Jossmery le han pedido matrimonio?", fue la pregunta que desató la ironía de Toledo en el set: "No. (...) He tenido relaciones de siete años y dos años y nada. Eran tacaños, yo misma me ponía el anillo", expresó la expareja de Jean Deza, entre risas.

¿Le asusta lo grande?

Otra de las preguntas que la puso en aprietos fue "¿Chip*, pero con plata o bien dot*do, pero misio?", a lo cual, Jossmery, con una gran sonrisa pícara confesó que prefiere a los hombres chip*is, ya que no comparte la idea que tienen otras mujeres sobre el tamaño ideal que debe tener un hombre.

"No comparto esa idea. (...) El simple hecho de que lo tenga en*rme ya me asusta, no sé, me refiero al tamaño de un brazo. (...) Para mí eso no importa, sino que lo sepan hacer", concluyó.

Es así como Jossmery Toledo vuelve a remecer la farándula nacional al revelar que no se considera una mujer materialista, ya que lo primordial para ella es que su pareja tenga un buen corazón y la respete.