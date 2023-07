Samahara Lobatón defiende supuesta relación con Bryan Torres: "Qué suerte tengo de tenerte"

Tal parece que Samahara Lobatón decidió ignorar las críticas acerca de su nuevo saliente, Bryan Torres. Esto, luego de que se hicieran públicas unas imágenes en las que ambos salen del departamento de la influencer.

A través de sus redes sociales, la expareja de 'Youna' compartió una frase romántica que estaría dedicada a su actual saliente, el músico y mejor amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres.

Las diversas muestras de cariño por parte de la segunda hija de Melissa Klug han surgido luego de que se conocieran las polémicas imágenes entre ella y el músico, aumentando los rumores de una posible relación amorosa.

Tras el reciente 'ampay' de su hija Samahara Lobatón con Bryan Torres, la popular 'Blanca de Chucuito' optó por dar su opinión respecto a la situación, la cual no fue nada alentadora.

Al ser consultada por una posible relación entre su hija y el mejor amigo de Jefferson Farfán, Melissa Klug señaló haber visto al músico por la televisión; sin embargo, aclaró no conocerlo.

"Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como 'el chupe', pero yo no lo conozco, no sé quién es", inició diciendo Melissa Klug.