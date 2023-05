Sebastián Lizarzaburu confiesa que perdió 120 mil soles en un emprendimiento fallido

No la pasó bien, el exchico reality Sebastián Lizarzaburu brindó una entrevista al podcast de Moroko, donde confesó que hace unos años perdió 120 mil soles en un emprendimiento en Arequipa, el cual no funcionó y lo dejó en la ruina, por lo cual se vio obligado a empezar de cero.

Sebastián, que también es conocido como "el hombre roca", por la gran musculatura que ha desarrollado en los últimos años, empezó contando que hizo una inversión para poner una tienda de productos electrónicos por lo cual hizo un préstamo de una fuerte suma de dinero a un banco.

"Hice una muy mala inversión. Abrí una tienda en Arequipa, me pedí un préstamo al banco y traje productos electrónicos de importación. La inversión fue de 120 mil soles más o menos y no me fue bien, pues me quedé endeudado con el banco", empezó explicando Sebastián.