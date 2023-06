Sheyla Rojas revela que se volvió a operar la nariz: "Me siento muy cotenta"

La modelo e influencer Sheyla Rojas sorprendió a todos sus seguidores tras revelar mediante su cuenta de TikTok que decidió someterse a una nueva cirugía de nariz, esto debido a que tenía el tabique roto y desviado después de una primer operación que al parecer no quedó muy bien.

La ex chica de reality, que actualmente reside en México, comentó en su publicación que una primera cirugía que se realizó no había quedado bien, por lo que era necesaria una cirugía reconstructiva.

"Hace más de un año opté por no hacerlo más y por buscar un especialista en cirugía plástica reconstructiva, mi doctor no tiene TikTok, pero aquí les comparto su nombre", agregó.

En el mismo texto, resaltó que si estaba haciendo el video, no era por un tema de canje, sino porque le costó mucho encontrar un médico que pudiera operarla.

"Ojo, no me están pagando por publicidad y no lo hago por el famoso canje. Lo comparto porque a mí me costó mucho encontrar a un doctor y quiero compartir mi experiencia. Adiós tabique roto y desviado", concluyó.