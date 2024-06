¿Sumiso? Anthony Aranda tendrá despedida de soltero SIN STRIPPERS por amenaza de Melisa Paredes

Ya no falta nada para la boda de Anthony Aranda y Melissa Paredes, por lo que ambos se encuentran en plenos preparativos para este día tan especial. Recientemente, la actriz despidió su soltería rodeada de sus mejores amigas con quienes recorrió las calles de la ciudad en limusina y luego llegaron un conocido bar.

Por esta razón, el popular 'Activador', fue consultado sobre cuando haría su despedida de soltero, a lo que respondió que será muy pronto pero sin strippers por una importante razón.

El bailarín Anthony Aranda contó que también tendrá su despedida de soltero junto a sus amigos y aclaró que no habrá bailarinas.