¡Bomba! Bryan Torres y su insólita justificación tras ser ampayado entrando a hotel con amigas

Bryan Torres está en el ojo de la tormenta tras ser ampayado ingresando a un hotel con un grupo de amigas, luego de haber estado juergueando toda la noche. Ante estas imágenes que expuso un conocido programa de espectáculos, el salsero se pronunció y explicó lo sucedido.

Recordemos que su relación con Samahara Lobatón terminó en medio de polémicos enfrentamientos. Por tal motivo, ambos descartaron la posibilidad de una reconciliación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Se pronuncia

Como todos sabemos, Bryan Torres causó polémica luego de finalizar su relación conflictiva con la influencer Samahara Lobatón, en un momento en que ella estaba embarazada y se mudó de su hogar en Chorrillos. Después de esos escándalos, el amigo de la 'Foquita' volvió a generar atención debido a su reciente salida en compañía de mujeres.

Por ello, en la reciente edición de un conocido programa de espectáculos, el salsero fue consultado sobre las polémicas imágenes que protagonizó al entrar al hotel.

"Me puse en 'cunclilla' porque me dolían las piernas y le dije: ¿estás pidiendo un taxi? 'Sí, estoy pidiendo', ah ok listo", explicó en un inicio Bryan sobre las imágenes con aquella joven dentro de su vehículo en Lince. De igual manera, habló sobre su llegada a un hotel, pero con las otras señoritas.

"Estaba mi prima con su pareja, estaba huasca, la vi ahí y le dije 'vamos, te voy a llevar' y me dijo 'no sé qué pasó'. Me acerqué a recepción y le dije al pata que estaba ahí, ni siquiera sé cómo se llama, le dije 'brother, ¿qué fue?' Yo le dije: vamos yo me la voy a llevar donde mi tía... no sé qué pasó en realidad ", señaló.

Samahara Lobatón advierte a Bryan Torres

Samahara Lobatón emitió un comunicado donde desmintió a su ex y le pidió que no la vuelva a mencionar en sus apariciones en los medios.

"Respeto a las declaraciones del señor Bryan Torres, será él mismo quien en su oportunidad deberá aclarar sobre las declaraciones FALSAS que viene realizando ante diversos programas de televisión. Haciéndole un pedido al señor Bryan Torres de que no vuelva a mencionarme en ninguna de sus declaraciones o entrevistas que venga brindando a los medios de comunicación ", concluyó la hija de Abel Lobatón.

Como se mencionó, Bryan Torres decidió pronunciarse luego de ser captado entrando a un hotel acompañado de un grupo de amigas.