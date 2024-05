Melissa Paredes confirma que se casará con Anthony Aranda por bienes separados: "De los errores se aprende"

Melissa Paredes vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en confesar que se casará con su actual pareja, Anthony Aranda, por bienes separados y dar a conocer quiénes serían sus principales invitados a uno de los días que esperan sea el más perfecto de todos.

Durante su última entrevista realizada al programa 'Mande quien Mande', la actriz peruana aprovechó en contar a detalle cada uno de los preparativos que tiene para unir su vida para siempre con el bailarín, más conocido en el medio como el 'Activador'.

En conversación con María Pía Copello, Melissa indicó que contraerá nupcias el próximo mes de agosto, pero será por bienes separados, alegando que aprendió de los errores de su anterior matrimonio con el futbolista y padre de su hija, Rodrigo Cuba.

A pesar de que causó la sorpresa de muchos con su decisión, Paredes aseguró que esta vez quiere asegurar una relación sólida y transparente con su futuro esposo, por lo que evitará posibles problemas económicos. El 'Activador' se mostró de acuerdo con lo señalado por su pareja, alegando que es lo mejor para ambos.

La pareja afirmaron con un rotundo sí que en los próximos meses se convertirían en esposos, algo que desean desde el 2023. Sin embargo, los futuros esposos sorprendieron al dejar en claro que no tienen en mente invitar a Rodrigo Cuba, pese a la buena relación que Melissa Paredes mantendría con el pelotero por el bienestar de su pequeña niña.

El primer en responder fue el 'Activador'. El bailarín dejó en claro que el futbolista del Sport Boys no estará en su unión civil, ya que no pertenece a su círculo cercano.

"Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo", expresó el coreógrafo ante cámaras. De igual forma, la influencer respaldó a su novio y dijo que, aunque no tiene ningún conflicto con su ex, no lo invitará a su boda.