Susy díaz sorprende a sus seguidores tras convertirse en Barbie: ''Tú eres la verdadera''

Quedan pocos días para el estreno de Barbie, película que viene generando mucha expectativa a nivel nacional e internacional. Debido a ello, Susy Díaz no tuvo reparos en en sorprender a sus seguidores luciendo como la popular muñeca de Mattel.

Mediante sus redes sociales, la exvedette compartió un video realizado por uno de sus seguidores, quien logró reemplazar el rostro de Margot Robbie, protagonista del popular filme, con el de Susy, utilizando la inteligencia artifial.

La artista quedó encantada con la edición, generando la inmediata reacción de sus fanáticos, quienes quedaron sorprendidos, la llenaron de elogios y muchos de ellos aseguraron que Susy era la verdadera Barbie.

Hace unos días, el programa ''Magaly TV, La Firme'' emitió imágenes en las que aparece Luiggi Yarasca, novio de Flor Polo, entrando a un hotel con un amigo; sin embargo, lo que más sorprendió fue que momentos después ingresaron dos mujeres a dicho lugar.

La popular 'reina de las dietas' comentó que su hija es una mujer de casa y gran parte del tiempo la pasa trabajando y criando a sus hijos. Asimismo, le pidió que no se enamore.

En esa misma línea, la artista minimizó a la pareja de Flor, llamándolo 'pasatiempo' luego de que su hija terminara su relación con Néstor Villanueva.

''En esta vida hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón. No hay que entregar el corazón para no sufrir y para no sufrir, al toque poner repuesto", agregó.