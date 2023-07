Angelina Jolie Peruana: Karla Casós contrajo matrimonio con multimillonario mucho mayor que ella

Karla Casós conocida popularmente como la 'Angelina Jolie peruana' remeció las redes luego de que se supiera que contrajo matromonio con un hombre multimillonario y sobre todo mucho mayor que ella.

A través de sus redes sociales, la exmodelo dio a conocer que se casó con su novio estadounidense que por las fotos, se nota tiene mucho más edad que ella. La ceremonia fue celebrada en total intimidad y posteriormente, fue la misma 'angelina jolie', quien compartió las imáganes en sus cuentas oficiales.

Además, dejó en claro que uno de sus grandes deseos es que su matrimonio perdure en el tiempo pues, asegura que ''los tiempos de Dios son perfectos'', culminando su mensaje con una frase en inglés

''Sigamos caminando juntos con paso firme tomado de la mano mirando hacia el futuro. Los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Love you and then some!", finalizó su extenso mensaje por su matrimonio.