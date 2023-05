¡Tendrá nuevo DNI! Christian Domínguez aseguró que se encuentra legalmente divorciado

El cantante Christian Domínguez anunció que se encuentra oficialmente divorciado de Tania Ríos tras un largo proceso legal y aseguró que en poco tiempo recibirá su nuevo DNI como un hombre soltero.

También, el exintegrante del Grupo Néctar, contó nuevos detalles de los planes a futuro que tiene con su actual pareja, la cantante de cumbia, Pamela Franco.

Además, Domínguez Alvarado indicó que por el momento no podrá realizar ningún tramite hasta que reciba su nuevo documento de identidad como divorciado.

Respecto a los planes que tiene con la cantante Pamela Franco, contó que momentáneamente no hay nada concreto sobre una posible fecha para su boda, pero no descarta que esta se lleve a cabo el próximo año. Asimismo, señaló que tienen como plan adquirir una vivienda juntos y a partir de ahí encaminar su relación.

"No lo sabemos todavía, sería lo ideal, pero no sé cómo avancemos en el tiempo. Acuérdate que tenemos planes de adquirir algo como familia y después de eso encaminarnos. Además, la boda es un tema de gasto fuerte, es una inversión. ", relató.

El exactor de "Mi amor, el wachimán" no descartó la posibilidad de aceptar canjes para su boda y aseguró que las personas lo van a criticar haga lo que haga.

El conductor de "América hoy" manifestó que por el momento no tienen planes de tener otro hijo debido a que Pamela Franco se encuentra enfocada en su crecimiento artístico y señaló que es mejor esperar a que se consolide como cantante para poder plantearse la idea, ya que conlleva mucha responsabilidad el criar a un bebé.

"Todavía no. Eso va a depender mucho de Pamela porque está avanzando con su trabajo, está creciendo más artísticamente y eso sería esperar un poco para que se siga consolidando. No es un tema sencillo. El salir embarazada y dar a luz es sencillo, pero la crianza es lo más importante y con todo lo que incluye", expresó.

Por otra parte, contó que se sorprendió al ver a su hijo Valentino hacer el famoso 'paso del gusano' cuando él se encontraba dando una de presentación con su agrupación "La Gran Orquesta Internacional". Según Domínguez, su hijo tendría seguramente la "vena artística".

"Valentino es todo. Se animó a realizar el baile del gusano por primera vez, pensé que no se iba animar. Pensé que se iba a avergonzar, pero me sorprendió. Me he reído mucho. Es imposible que no tenga la vena artística, seguramente va a querer seguir mis pasos porque es muy fanático. Es una bendición mi hijo, yo quisiera que sea un profesional de otra carrera, pero lo apoyaré en todo lo que decida", puntualizó.