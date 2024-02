'Tomate' Barraza advierte a futbolistas que le escriben a su hija Gaela: "No jo***, es una niña"

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tal parece que los futbolistas no tienen filtro. Esta vez, Carlos 'Tomate' Barraza se mostró indignado al revelar que su hija Gaela, ha recibido mensajes de algunos peloteros. Por ello, les recordó que es menor de edad, pues acaba de cumplir 16 años.

Recientemente, el cantante se presentó en el podcast OUKE de Carlos Orozco, donde habló de su hija Gaela, quien gañó el certamen de belleza 'Teen Model Wold'. Por ello, resaltó que la innegable belleza de su hija le ha traído más de un dolor de cabeza.

"Mi hija es bonita, es atractiva y siempre va a haber un payaso que no solamente escribe en redes, sino también por ahí se quiera pasar de vivo", mencionó al inicio, evidentemente incómodo.

Expone a futbolistas

Por ello, 'Tomate' Barraza reveló que muchos futbolistas le han escrito a su hija, en sus redes sociales. Se mostró muy molesto, debido a que Gaela apenas tiene 16 años.

"Gaela tiene 16 años, es menor de edad y lo voy a decir ahora. No voy a decir quienes son porque son varios, pero estos jugadores que escriben ya no jo***, es una niña Jugadores (futbolistas). Es una niña, está bien que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplirlos", sostuvo.

Les advierte

Asimismo, el cantante no tuvo reparos en advertirles a los peloteros y asegurar que, si en algún momento se vuelve a repetir esta situación, o si descubre algún mensaje indebido, no tendrá piedad con ellos y reaccionará.

"Puede que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplir. Si en algún momento veo o me entero de algo, yo me desconozco", sostuvo.

Defiende a su hija tras falso video

En diciembre del 2022, se filtró un falso video de su hija; Carlos 'Tomate' Barraza denunció en 'Magaly TV, La Firme', que Gaela había sido víctima de un montaje en un video íntimo.

"Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso ah, O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la conch...", señaló el sobrino del 'Chato' Barraza.

Finalmente, 'Tomate' Barraza se mostró indignado por los mensajes que ha recibido Gaela, de algunos futbolistas y advirtió que reaccionará, si en otro momento, descubre alguna conversación indebida. Les recordó que su hija es menor de estas y estarían cometiendo un delito, en ese caso, el cantante no lo pensaría dos veces para tomar cartas en el asunto.