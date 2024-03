Tomate Barraza celebra modesto cumpleaños a su hija, mientras que Vanessa López le hace fiesta de 15 mil soles

Vanessa López y Carlos 'Tomate' Barraza no llevan una buena relación pese a tener una hija juntos, debido a ello decidieron celebrar el cumpleaños de su pequeña por separado. Sin embargo, surgieron comparaciones ya que el cantante realizó una modesta fiesta en su casa, mientras la influencer hizo una celebración a lo grande con piscina incluida.

'Magaly tv, la firme' elaboró una nota en la que se aprecia que Vanessa López no escatimó en gastos para el cumpleaños de su pequeña, ya que alquilo una lujosa casa en Santiago de Surco, misma que fue decorada con la temática de Barbie.

El lugar contaba con una enorme piscina y la entrada estaba acondicionada con un carro de color rosa, además de inflables, dulces, animación, juegos y todo lo necesario para que los niños y sus padres se puedan divertir. Todo eso habría tenido un costo de 15 mil soles aproximadamente.

Lo más llamativo es que Vanessa López indicó que la mayor parte de los gastos fueron asumidos por su actual pareja, Jhonny, y lo restante lo consiguió gracias a canje.

Por su lado, tomate Barraza realizó una celebración íntima en su casa. En las imágenes que presentó el programa de espectáculos de ATV, se puede ver que el cantante decoró la sala de su domicilio con un cartel, globos y una pequeña torta. La fiesta se realizó en compañía de sus familiares más cercanos.

Después de estar en una larga disputa por la tenencia y manutención de su hija, el salsero dio la cara y aseguró que lo único que le pide a la modelo, es tener la tenencia compartida de la menor.

A través de un audio, el cantante se salsa se comunicó con un conocido programa de espectáculos para aclarar que el juez le pidió a Vanessa López que le permita ver la menor.

"Les acabo de mandar la resolución del juez donde claramente le requiere a la madre de mi hija para que ejecute el acta de conciliación bajo apercibimiento de una multa (...) Esto ha sido dado con pruebas cuando la señora no me daba a la criatura, por eso el juez se ha pronunciado y la va multar si ella no ejecuta el acta de conciliación", declaró.