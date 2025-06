Vania Bludau manda mensaje a Mario Irivarren por querer "cerrar ciclos": "Está vetado de mi vida"

Vania Bludau no pudo ocultar su incomodidad tras verse envuelta en un escándalo mediático, luego de que su expareja, Mario Irivarren sea captado, expresando su deseo de querer "cerrar ciclos" con ella, pese a que estaba en una relación. La chica reality aseguró que la 'Calavera Coqueta' está vetado de su vida.

Como se recuerda, la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao tuvo algunos percances, entre ellos, el video que se difundió donde se ve a Mario Irivarren, pasado de copas, diciéndole a la 'Rubia de Gamarra' que llamaría a Vania para "cerrar ciclos" tras varios años de su ruptura amorosa, a pesar de que a corta distancia se encontraba su pareja, Onelia Molina.

Esta situación generó cuestionamientos contra el chico reality y en especial su ruptura amorosa con Onelia y que Bludau se vea envuelta en la polémica. Es tras ello, que horas antes de ser anunciada por 'Esto es Guerra' como la nueva integrante del programa de competencia, las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' la encontraron almorzando con 'Ale' y no dudaron en preguntarle sobre la intención de su ex.

La modelo fue tajante al rechazar la posibilidad de reconciliación con la popular 'Calavera Coqueta' e incluso se animó a dejar en claro que siempre trató de permanecer con perfil bajo desde que se fue a Miami a vivir su vida y que en ningún momento le dejó abierta la puerta a Mario como para que piense que podría "cerrar ciclos".

Pero no todo quedó ahí, ya que Vania mostró aún más su incomodidad con su expareja, asegurando que le parecía algo ilógico que pese a haber tenido una relación estable con Onelia Molina, no haya sabido respetarla al lanzar ese comentario que lo dejó en el 'ojo de la tormenta'.

"Cuando uno cierra ciclos, lo hace porque uno quiere, no porque la otra persona tiene que decirte para cerrarlo. (...) No he dejado puerta abierta, lo que pasa es que él no sabía como responder, y eso sí me da pena porque le faltó un poquito más de inteligencia (señalando la cabeza)", agregó la nueva integrante de 'EEG'.