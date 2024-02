¿Yahaira Plasencia será mamá? Novio de la salsera habla sobre convertirse en padres: "Una hijita"

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra en un nuevo comienzo al debutar como conductora de televisión, sin embargo, los planes podrían cambiar por los deseos de su novio, quien se animó a hablar de la posibilidad de convertirse en padres.

¿Se viene el bebé?

La famosa salsera Yahaira Plasencia y su novio, Jair Mendoza, están generando revuelo al hablar abiertamente sobre sus planes de formar una familia. En una entrevista reciente, Jair se sinceró sobre su relación con la ex de Jefferson Farfán y compartió detalles íntimos, sugiriendo que la llegada de un nuevo miembro podría estar en el horizonte.

"Estamos viviendo muy tranquilos, pero si Dios quiere, veamos cómo las cosas siguen avanzando, y yo feliz. Creo que las cosas se van a ir dando naturalmente, llegan en el momento que tienen que llegar", reveló Jair, desatando especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté considerando la paternidad.

Con una actitud positiva y sin cerrar puertas a ninguna posibilidad, Jair confesó sus deseos de tener una hija: "Yo tengo un hijo de doce años, pero de hecho me encantaría tener una hijita". Estas palabras han encendido las redes sociales, dejando a los seguidores de la pareja emocionados ante la idea de un nuevo capítulo en sus vidas.

La ama tal y como es

El novio de Yahaira Plasencia también abordó con madurez el pasado de la salsera: "En la vida tú no puedes borrar el pasado, eso está clarísimo, lo que puedes hacer es trabajar para lo que viene, el presente y el futuro. Son etapas de su vida que yo no tengo por qué incomodarme; lo que no fue en tu año, no te hace daño, así que soy feliz".

Además, Jair destacó la importancia de la familia en la vida de Yahaira Plasencia: "Es una de las cosas que más me gustó de ella, siempre tiene a su familia presente y yo quiero muchísimo a su familia, a sus padres, a sus hermanos, me han hecho sentir parte de ellos y estoy más que contento de haber encajado tan bien en su familia".

Con estos reveladores comentarios, la pareja ha dejado a sus seguidores expectantes y emocionados ante la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. ¿Están Yahaira Plasencia y su novio Jair Mendoza en camino a la paternidad? La incertidumbre crece, y los fans aguardan con ansias cualquier anuncio futuro de esta pareja que ha cautivado a muchos con su amor y complicidad.