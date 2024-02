Yahaira Plasencia enfrenta duras críticas por ser conductora de 'Al Sexto Día': "¿Estudió en la universidad?"

Yahaira Plasencia será la presentadora del programa 'Al Sexto Día', por lo cual no dudó en dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales con gran emoción por experimentar una nueva faceta en su vida, aparte de la música, sin esperar ser blanco de duras críticas por parte de los internautas.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante salsera reveló que su debut oficial será este 10 de febrero en el horario nocturno, tras lograr pasar un competitivo casting y audición para cubrir la vacante que dejaba la exconductora del programa, Mónica Cabrejos.

"Desde pequeña, siempre me ha gustado el baile, el canto, la actuación, todo lo relacionado al arte y a pesar de las carencias que vivía en aquel entonces, nunca permití que fueran obstáculo para perseguir mis sueños. Estoy emocionada de anunciar que este sábado 10 de febrero, a las 10 PM, debutaré como conductora en @alsextodia_oficial. ¡Es mi primera vez y no podría estar más agradecida con @panamericana.pe por esta oportunidad!", se lee en la publicación donde la artista confirma la noticia.

Además, la artista se luce muy emocionada, asegurando que se encuentra preparada para este nuevo reto, ya que tiene experiencia frente a cámara por participar anteriormente en realities shows. Pese a enfrentar adversidades, señaló que nunca dejó de luchar por alcanzar sus sueños.

"Se dice mucho, y la espera ha terminado. He recorrido muchos escenarios, rodeada de aplausos, pero también de críticas, he aprendido y quiero seguir creciendo como persona y artista. Estoy segura de que escuchaste mis grandes éxitos y hoy asumo un desafío en un nuevo escenario", se escucha decir a Yahaira en el spot publicitario.

Como era de esperarse, la noticia causó gran revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en apoyarla y expresarles sus mejores deseos para que pueda triunfar como conductora de televisión. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa', ya que algunos internautas mostraron su rechazo afirmando que existen otras personas más preparadas profesionalmente que la cantante.

"Tantos jóvenes profesionales, egresados y muchos con título profesional, sin trabajo y sin empleo y a una que no tendrá ni primer ciclo de universidad le premian de esa manera y todo por involucrarse con un Farfán, por eso el Perú está como está pobre TV peruana", "ya que no la chuntas como cantante a ver si te liga como conductora", "habiendo muchos profesionales que se han quemado pestañas estudiando y con experiencia y ponen a una bailarina que lo único que sabe decir es NI OPINO, porque no puede armar ni una frase", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.