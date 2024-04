Yahaira se pronuncia luego de que Jefferson Farfán revele que le fueron infiel : "Uno se equivoca"

Jefferson Farfán volvió estar en el ojo de la tormenta después que revele, en la más reciente de su podcast, que fue víctima de infidelidad hace unos años. Aunque el '10 de la calle' no confirmó a quien se refería, muchos entendieron que hablaba sobre su polémica relación con Yahaira Plasencia, quien fue acusada de engañar al pelotero con Jerson Reyes.

La revelación fue hecha por el futbolista en el 2016 en el programa 'El valor de la verdad'. En aquel entonces, contó que tuvo un encuentro íntimo con la cantante cuando ella aún tenía una relación formal por Jefferson Farfán.

La 'Reina del totó' habló para las cámaras de 'América hoy' y fue consultada sobre los recientes comentarios de Jefferson Farfán. Al respecto, dijo que ha pasado mucho tiempo y no tiene mucho que decir.

"Mira, el tema de Jefferson ya está cerrado hace muchos años, no lo he tocado y no lo voy a tocar. Igual, le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. Ya que me pregunten por él a estas alturas me parece demasiado. Ya pasó hace mucho tiempo y no me interesa tocarlo", indicó Yahaira con visible incomodidad.