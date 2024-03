¿'Toñizonte' salió con Farfán? Artista sorprende con impactante anécdota junto al exfutbolista

Toñizonte, vuelve a remecer la farándula nacional tras una picante confesión durante una entrevista que estaría involucrado el exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, durante una noche de discoteca.

El bailarín y exconductor de televisión, Toño Rodríguez, estuvo presente en el programa de YouTube, 'Los Coneros', para dar a conocer detalles sobre su vida íntima, recientes proyectos y responder a las interrogantes enviadas por sus seguidores como la de si tuvo alguna relación con la 'Foquita'.

"¿Es verdad que te gustan los 'peloteros' y has tenido algo con (Jefferson) Farfán?", le preguntaron. "Jamás, no los conozco la verdad (...) Puedo estar a mi lado un pelotero y no sé quién es. Mi mente no está fijada para 'peloteros", indicó en un inicio Toñizonte, una de las principales figuras representativas para la comunidad LGTB en el país.

Sin embargo, dejó impactados a todos al recordar una anécdota que vivió años atrás y que hasta el momento no logra responder el motivo del gesto que tuvo el deportista hacia él.

"Lo conocí una vez hace años (...) Me manda con un mozo dos jarras de cerveza y le digo: 'no gracias'. Después el mozo me dice: 'el señor Farfán le está mandando las cervezas'. Al inicio no lo reconocí. (...) Me dio vergüenza, lo recibí, pero no sabía quién es", admitió.