Leslie Shaw gana importante premio musical y deja 'chiquita' a Handa: "Dedicado a mis fans confundidas"

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw se consagró ganadora del premio a 'Mejor artista urbano' otorgado por Cape Música, es decir, la Cámara Peruana de la Música. Entre toda la emoción, la rubia dedicó unas breves pero 'afiladas' palabras que muchos fanáticos asumieron estarían dirigidos a Handa.

¿Indirectas para Handa?

La rubia se mostró bastante emocionada y agradecida por el premio recibido que no dudó en destacar todo su esfuerzo. Asimismo, hizo mención aparentemente a sus detractoras, llamándolas 'angurrientas' y 'fans confundidas', que según indicó, siempre la imitan.

"Agradezco el premio y se lo dedico a esas angurrientas y fans confundidas que siempre me imitan", dijo ante el público, provocando instantáneamente las risas de todos.

¿Se cruzó con Handa?

Minutos antes de que iniciara la premiación, Handa fue abordada por los medios, los cuales le preguntaron si saludaría a Leslie Shaw en caso de la cruce por el local del evento.

Si bien la cantante tuvo una respuesta bastante sarcástica, dejó en claro que, por educación, saludaría a la intérprete de 'Faldita'.

"Me voy a encontrar con mi 'veci' dice que me va a barrer (con la mirada) vamos a ver pues. Yo soy una persona educada, si me la choco la saludo", indicó.

Sin embargo, cuando se le preguntó a la ex de Mario Hart por esta misma situación, ella inmediatamente descartó la posibilidad e incluso bromeó, afirmando que se pondría sus lentes oscuros para no verla.

"Qué salude a su abuelita, yo no quiero que me contagie, mejor me pongo mis lentes para no verla", señaló Leslie.

Sobre su futura boda

Fiel a su estilo, Leslie Shaw volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos al lanzar tremendo mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a 'El Prefe', quien hace unos meses le pidió su mano en matrimonio.

"Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes", compartió.

Al respecto, la artista descartó la posibilidad de que vaya a separarse del cantante cubano, asegurando que su relación está mejor que nunca y que próximamente se casarán.

No sabe duda que, Leslie Shaw se encuentra en medio de un gran momento respecto a su carrera musical, sobre todo ahora que acaba de llevarse el premio a 'Mejor artista urbano', dejando 'chiquita' a Handa, quien durante los últimos meses ha estado en dimes y diretes con la rubia.